lunedì, 29 Dicembre , 25

Ucraina, Trump: “Incontro straordinario con Zelensky, molto più vicini a pace”

(Adnkronos) - Un incontro "straordinario" quello di Donald...

Persona investita a Firenze, treni in ritardo fino a 120 minuti e cancellazioni

(Adnkronos) - Ritardi fino a 120 minuti dopo...

Trump: “Ucraina attacca in Russia”. La risposta ‘gela’ Zelensky

(Adnkronos) - "Anche l'Ucraina attacca duramente". Una risposta...

Serie A, Atalanta-Inter 0-1 – Diretta

(Adnkronos) - Big match nella 17esima giornata di...
trump:-“putin-generoso-con-ucraina”.-e-zelensky-si-fa-una-risata
Trump: “Putin generoso con Ucraina”. E Zelensky si fa una risata

Trump: “Putin generoso con Ucraina”. E Zelensky si fa una risata

DALL'ITALIA E DAL MONDOTrump: "Putin generoso con Ucraina". E Zelensky si fa una risata
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Donald Trump esagera con la descrizione di Vladimir Putin e a Volodymyr Zelensky scappa una risata. Nella conferenza stampa dopo l’incontro tra il presidente americano e il presidente ucraino, a Mar-a-Lago, c’è spazio per un siparietto innescato da una risposta del padrone di casa. 

 

Prima del meeting, Trump ha avuto una conversazione telefonica con il presidente russo. Al presidente degli Stati Uniti viene chiesto, in conferenza stampa, se la Russia si assumerà responsabilità nella ricostruzione dell’Ucraina. “Contribuiranno, la Russia aiuterà. La Russia vuole che l’Ucraina abbia successo”, dice Trump. “Lo dicevo al presidente Zelensky. Potrà sembrare strano, il presidente Putin è stato molto generoso con il suo sentimento a favore del successo dell’Ucraina. Ha fornito elettricità e energia a basso prezzo”, dice Trump. Zelensky ascolta e non può fare a meno di commentare con una risata, discreta ma evidente. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.