Trump: “Putin mi ha deluso, si fermerà solo per petrolio”. Mosca: “700.000 soldati al fronte, avanziamo ovunque”

ROMA – Donald Trump non si pente. Invitare Vladimir Putin in Alaska non è stato un errore, assicura. Anche se adesso ammette di essere “molto deluso”. Alla domanda se, con il senno di poi, rifarebbe tutto, la risposta è stata secca: “no”. In conferenza stampa accanto al premier britannico Keir Starmer, il presidente americano ha ribadito che il Cremlino finirà per piegarsi solo davanti al prezzo del greggio: “Se il prezzo del petrolio scende, Putin dovrà mollare, non avrà scelta. dovrà abbandonare la guerra”.Il concetto lo ripete più volte, puntando il dito anche contro gli alleati europei: troppa dipendenza dall’energia russa, troppo denaro che continua a finanziare Mosca. Poi torna sulla questione personale: “Beh, mi ha deluso. Sta uccidendo molte persone e ne sta perdendo più di quante ne stia uccidendo, francamente i soldati russi vengono uccisi a un ritmo più alto dei soldati ucraini”.Trump insiste sul “se fossi stato io” che accompagna da mesi la sua narrativa: “Il conflitto non sarebbe mai scoppiato se io fossi stato presidente”. Numeri apocalittici quelli che snocciola: “Sono milioni le persone che sono morte in quella guerra, milioni di anime, e non sono soldati americani. I soldati vengono uccisi a livelli che nessuno ha visto dalla Seconda Guerra Mondiale. Sento di avere l’obbligo di risolvere la situazione per questo motivo”.Parla di “una guerra che poteva diventare una terza guerra mondiale… e sarebbe stata una vergogna”. Adesso, dice, la linea rossa non è stata superata: “Sarebbe potuta diventare una guerra mondiale, ma non credo che siamo a quel punto”.Intanto da Mosca arrivano numeri opposti. Putin parla di “oltre 700mila” soldati russi schierati al fronte, mentre il capo di Stato maggiore Gerasimov rivendica progressi “in tutti i settori” e combattimenti durissimi a Krasnoarmeysk, dove gli ucraini “stanno tentando invano di fermare l’offensiva russa”.

