Trump: “Putin sta facendo ciò che chiunque al posto suo avrebbe fatto”

ROMA – Vladimir Putin sta “facendo quello che chiunque avrebbe fatto”, dice Donald Trump. Ovvero chiunque, al posto del dittatore russo, avrebbe lanciato un massiccio attacco missilistico contro l’Ucraina sfruttando l’interruzione dei servizi di intelligence americani a Kiev. Il Presidente degli Stati Uniti lo ha detto ai giornalisti nello Studio Ovale, mentre affermava che tutto sommato è “più facile” lavorare con la Russia che con l’Ucraina, per arrivare ad una pace.

Alla domanda (piuttosto ovvia, ma siamo ancora in una fase in cui ai giornalisti americani è consentito fare delle domande) se Putin stesse approfittando delle ultime mosse degli Stati Uniti, Trump ha risposto con tranquillità: “In realtà penso che stia facendo quello che chiunque altro farebbe”.

“Stiamo andando molto bene con la Russia. Ma in questo momento stanno bombardando a più non posso l’Ucraina. Penso che Putin voglia fermare e risolvere la situazione e penso che li stia colpendo più duramente di quanto non abbia fatto finora e penso che probabilmente chiunque in quella posizione lo farebbe in questo momento. Lui vuole porre fine alla guerra. E penso che sarà più generoso di quanto non debba essere”.

