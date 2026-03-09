martedì, 10 Marzo , 26
Trump-Putin, telefonata di un’ora: colloquio su Iran, Ucraina e Venezuela
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Trump-Putin, telefonata di un’ora: colloquio su Iran, Ucraina e Venezuela

(Adnkronos) –
Telefonata di un’ora tra Donald Trump e Vladimir Putin. Il Cremino rende noto il colloquio tra il presidente americano e quello russo, su iniziativa di Washington. “La telefonata con Vladimir Putin è stata molto buona. Abbiamo parlato di Ucraina, c’è molto odio tra Putin e Zelensky. Ma Putin vuole aiutare”, ha detto Trump durante una conferenza stampa a Miami riferendosi alla guerra in Iran. “Ho detto a Putin: ‘Ci puoi aiutare di più se metti fine alla guerra in Ucraina’…”, ha aggiunto. 

“Trump ha chiamato Putin per discutere degli sviluppi della situazione internazionale attuale”, ha detto Yuri Ushakov, consigliere presidenziale del Cremlino, come riferisce la Tass. “Putin ha espresso a Trump le proprie considerazioni sulla risoluzione del conflitto iraniano, anche in seguito ai suoi colloqui con i leader dei Paesi del Golfo”, ha aggiunto. Ushakov ha affermato che Putin ha chiesto una “rapida soluzione politica e diplomatica” alla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran.  

Putin “ha valutato positivamente gli sforzi di mediazione intrapresi” da Trump nel conflitto ucraino, ha detto il consigliere, secondo il quale Washington voleva “discutere una serie di questioni estremamente importanti legate all’attuale situazione internazionale” e definendo anche il colloquio “serio e costruttivo”. 

“L’accento nella conversazione tra Putin e Trump è stato posto sull’Iran e sui negoziati per l’Ucraina”, ha riferito Ushakov, evidenziando che “Putin nella conversazione con Trump ha sottolineato il successo dell’avanzata delle truppe russe nell’Operazione militare speciale”. Il nuovo quadro nella guerra in Ucraina “dovrebbe spingere Kiev a cercare una risoluzione”. 

“La conversazione tra Putin e Trump è stata di carattere professionale, costruttivo e franco. Trump ha nuovamente espresso l’interesse per un cessate il fuoco rapido e una soluzione a lungo termine in Ucraina”, ha detto Ushakov. I due leader “hanno discusso anche del Venezuela”, ha detto, aggiungendo che “Putin e Trump hanno espresso la volontà di comunicare regolarmente”. 

