Trump: “Questo è un gran giorno per la Germania e per Usa”

Ma Merz: “Per me la priorità assoluta sarà rafforzare l’Europa”

Milano, 23 feb. (askanews) – “Sembra che il partito conservatore in Germania abbia vinto elezioni molto importanti e attese: come negli Usa, il popolo tedesco si è stancato dell’agenda senza buon senso, soprattutto su energia e immigrazione, che ha prevalso per tanti anni”. Lo scrive il presidente Usa Donald Trump su Truth. “Questo è un gran giorno per la Germania e per gli Stati Uniti d’America sotto la guida di un gentiluomo di nome Donald J. Trump. Congratulazioni a tutti: molte altre vittorie a seguire!!!”, aggiunge.

Tuttavia il candidato cancelliere della CDU/CSU Friedrich Merz ha dichiarato che il suo obiettivo in politica estera è raggiungere l’indipendenza dagli USA. Nel “Berlin Round” di ARD e ZDF, il leader della CDU ha affermato: “Per me la priorità assoluta sarà rafforzare l’Europa il più rapidamente possibile, affinché si possa davvero raggiungere, passo dopo passo, l’indipendenza dagli USA”. Merz ha affermato che Trump ha reso “chiaro che questo governo è abbastanza indifferente al destino dell’Europa”. Ha aggiunto che non credeva “che avrei mai detto una cosa del genere in uno show televisivo”, oltre a sostenere di non aver perso la speranza che l’Ucraina venga inclusa in eventuali negoziati con la Russia sul suo futuro, forse con “l’intervento del Congresso degli Stati Uniti” a favore di Kiev contro qualsiasi tentativo di esclusione da parte di Trump.

Merz ha anche affermato di essere “molto curioso di vedere come affronteremo il vertice NATO di fine giugno, e se parleremo ancora della NATO nella sua forma attuale”. L’Europa deve dotarsi molto più rapidamente di una capacità di difesa indipendente, ha affermato Merz: “Per me è una priorità assoluta”.

Nel frattempo le congratulazioni a Merz sono arrivate anche dal segretario generale della Nato, Mark Rutte via X: “Congratulazioni a Friedrich Merz per la vittoria elettorale di oggi in Germania. Non vedo l’ora di lavorare con te in questo momento cruciale per la nostra sicurezza condivisa. È fondamentale che l’Europa intensifichi la spesa per la difesa e la vostra leadership sarà fondamentale”.