trump-regala-scarpe-a-tutti-quelli-che-incontra,-a-volte-sbaglia-numero

ROMA – Lo ha scoperto il Wall Street Journal, ripreso poi anche dai media italiani. In molte occasioni pubbliche, ministri e importanti funzionari governativi indossavano lo stesso modello di scarpe. A volte, come è capitato ad alcuni ministri, anche visibilmente più larghe. Poi si è scoperto lo ‘scarparo’: Il Presidente Trump. Narrano le cronache che il Comandante in capo si è innamorato di un modello preciso, che non citiamo per non fare pubblicità, nemmeno tanto costoso (145 dollari?) E da quel momento a tutti quelli che incontra, tra una stretta di mano e un accordo strappato, gli rifila un paio di scarpe. Addirittura sembra ne abbia una stanza piena, a disposizione dei piedi convenuti. Il problema che ha risvolti non soltanto psicologici ma pure comici, è che vuoi per cattiva comunicazione o magari perché in quel momento il numero giusto mancava, è che alcuni si sono ritrovati con delle scarpe dove i loro importanti piedini nuotavano alla grande.

Qualche maledetto fotografo ha pure immortalato, in alcune occasioni, questa fila di piedi con lo stesso modello di scarpa donata. Voi pensate che qualcuno dentro la Casa Bianca si sia sentito in imbarazzo per questa cosa? Stupidotti, lo staff ne va fiero. Perché, hanno spiegato, sono scarpe eleganti e pratiche, in pelle lucida e un plantare completamente ammortizzato e flessibilità che durano tutto il giorno.”Tutti i ragazzi le hanno- ha dichiarato una funzionaria della Casa Bianca al Wall Street Journal-è vien da ridere perché tutti hanno paura di non indossarle”. Magari poi il Presidente Trump si vendica e al malcapitato con scarpa estranea gli fa scarpe, nel senso italiano però. Ora al di là della curiosità, c’è pure un livello psicologico da considerare, perché Trump non fa mai niente se non ha qualcosa in cambio, un ‘messaggio’ da veicolare. Non posso credere che a volte rifili scarpe di numero più grande così a casaccio. Magari è lui che porta quel numero e tutti devono adattare i loro piedi a quelli del leader. Oppure lo vuol vedere zoppicare, inciampare, in difficoltà insomma. Ma cosa può significare indossare scarpe più larghe? Quando è una scelta abituale, alcuni psicologi e studiosi di comportamento collegano questo gesto a vari aspetti della personalità. Bisogno di sentirsi “più grandi” o più importanti.

Scarpe più grandi possono dare una sensazione simbolica di maggiore presenza fisica. Desiderio di apparire più autorevoli, compensazione di insicurezze personali. Alcune persone scelgono scarpe più larghe perché danno una sensazione di spazio e libertà. A livello psicologico può riflettere: bisogno di non sentirsi costretti, ricerca di comodità prima dell’apparenza, personalità che evita pressioni o rigidità. Alla fine, comunque, scarpe più grandi sono una scelta identitaria. Identifica appartenenza a un gruppo e possono funzionare come una sorta di “armatura inconscia”. Purtroppo avere piedi grandi può essere anche uno svantaggio, al di là di quello che si tramandano i maschietti. E chiudo, scusandomi, con una barzelletta dedicata: Un tizio entra in un negozio di scarpe. Il commesso gli chiede: — Che numero porta?Il tizio risponde: — Il 48.Il commesso lo guarda stupito: — Accidenti! Con piedi così grandi deve avere un sacco di fortuna con le donne!Il tizio sospira: — Macché…— Come mai?— Perché tutte guardano i piedi… e scappano prima di vedere il resto!

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it