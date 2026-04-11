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Trump: riapriremo lo stretto di Hormuz, con o senza cooperazione Iran
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Trump: riapriremo lo stretto di Hormuz, con o senza cooperazione Iran

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By Redazione-web

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“Auguro buona fortuna a Vance per i colloqui”

Roma, 11 apr. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso di aprire lo Stretto di Hormuz “con o senza” la cooperazione dell’Iran e ha affermato che la priorità nei colloqui di pace in Pakistan è garantire che Teheran non possa avere un’arma nucleare. “Penso che andrà tutto molto velocemente. E se così non fosse, riusciremo a finire il conflitto in un modo o nell’altro”, ha dichiarato, mentre il vicepresidente Vance volava a Islamabad per i colloqui con l’Iran.

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