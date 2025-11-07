venerdì, 7 Novembre , 25

Addio a James Watson, premio Nobel scopritore del Dna: aveva 97 anni

(Adnkronos) - E' morto a 97 anni il...

Hamas consegna corpo di un altro ostaggio. Mandato arresto per Netanyahu da Turchia: “Genocidio”

(Adnkronos) - La Croce rossa ha ricevuto oggi...

SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 7 novembre

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Milano, incendio in un palazzo di 7 piani: muore donna di 79 anni

(Adnkronos) - Tragedia nel pomeriggio di oggi venerdì...
trump-riceve-orban:-“l’europa-dovrebbe-rispettare-questo-leader”
Trump riceve Orban: “L’Europa dovrebbe rispettare questo leader”

Video NewsTrump riceve Orban: "L'Europa dovrebbe rispettare questo leader"
Redazione-web
Di Redazione-web

Il presidente Usa: ha avuto ragione sull’immigrazione

Roma, 7 nov. (askanews) – Donald Trump ha ricevuto il primo ministro ungherese Viktor Orban alla Casa Bianca e ha affermato che i leader dell’Unione Europea dovrebbero mostrare maggiore rispetto al primo ministro ungherese di destra. “Penso che dovrebbero rispettare l’Ungheria e rispettare questo leader molto, molto fortemente, perché ha avuto ragione sull’immigrazione”, ha detto ai giornalisti dopo il loro incontro.”Guardate cosa è successo all’Europa con l’immigrazione – ha aggiunto – hanno persone che inondano l’Europa ovunque e questo la sta danneggiando. I tassi di criminalità sono in forte aumento. Stanno succedendo un sacco di cose brutte. I loro tassi di criminalità sono molto bassi – ha detto riferendosi all’Ungheria – sono gli stessi di sempre, perché lui ha mantenuto le cose come dovevano essere”.

