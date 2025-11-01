sabato, 1 Novembre , 25

Briga e Arianna Montefiori aspettano un bimbo: “Grazie per averci scelto”

Samsung a Lucca Comics, anteprima 2XKO e futuro del gaming multi-device

Crosetto su cori fascisti a Parma: “Persone da prendere a calci”

Ex principe Andrea, possibile ‘buonuscita’ a sei cifre e stipendio annuo dopo la perdita dei titoli reali

Trump rifà il bagno alla Casa Bianca, marmo e oro per il presidente

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Donald Trump versione arredatore. Il presidente degli Stati Uniti rifà un bagno alla Casa Bianca e, sul suo profilo Truth, pubblica decine di foto per documentare la ristrutturazione. “Ho ristrutturato il bagno Lincoln alla Casa Bianca. Era stato ristrutturato negli anni ’40 in stile Art Déco con piastrelle verdi, del tutto inappropriato per l’epoca di Lincoln”, scrive il presidente nel post. “L’ho realizzato in marmo statuario lucido bianco e nero. Era molto appropriato per l’epoca di Abraham Lincoln e, in effetti, potrebbe essere lo stesso marmo originale!”, aggiunge Trump. Le immagini documentano un’abbondanza di ‘effetto oro’: rubinetti, maniglie, appendipanni, lampade. Tutto è ‘gold’. 

L’intervento arriva in un momento particolare in tema di ristrutturazioni. Alla Casa Bianca sono in corso lavori per la costruzione della sala da ballo che sorgerà nella zona della East Wing, demolita per lasciare spazio alla nuova struttura. I lavori sono al centro di polemiche sia per l’iter sia per l’impatto complessivo sull’edificio. Trump ha ribadito che i lavori da circa 300 milioni di dollari non saranno a carico dei contribuenti. La sala verrà realizzata grazie a donazioni. L’amministrazione, nelle ultime settimane, ha difeso la ristrutturazione evidenziando che più volte, in passato, sono stati eseguiti lavori rilevanti per volontà dei vari presidenti. 

