AGI – È il plasma dei guariti la “svolta terapeutica” annunciata dal presidente presidente americano, Donald Trump, contro il Covid-19. “La Food and drug administration (Fda) ha dato l’autorizzazione urgente all’uso del plasma dei guariti per curare i malati colpiti dal virus cinese“, ha dichiarato in una conferenza stampa alla Casa Bianca, che aveva annunciato per tempo su Twitter, alla vigilia della convention repubblicana che lo incoronerà per la corsa al secondo mandato.

“Si tratta di un annuncio storico, è la cura più urgente che possiamo usare in questo momento”, ha spiegato prima di invitare tutti i guariti a “donare il plasma”

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Trump rilancia sul Covid: “Autorizzata la cura con l’uso del plasma dei guariti” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento