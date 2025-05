trump-rinnega-papa-trump:-“io-non-c’entro-niente.-ma-i-cattolici-non-sanno-stare-allo-scherzo”

ROMA – “Io non c’entro niente”, dice Trump. Come un bambino discolo delle elementari. Ormai il Presidente degli Stati Uniti può permettersi di fare e disfare, senza timore di essere colto in fallo. E quindi la foto di Papa Trump pubblicata sull’account ufficiale di X della Casa Bianca e sul suo profilo personale su Truth non esiste, per Trump. Semplicemente la nega. “Qualcuno ha creato una mia foto vestita come il Papa e l’ha pubblicata su internet – ha detto ai giornalisti nello Studio Ovale – Non sono stato io, non ho idea da dove sia venuta, forse è stata un’intelligenza artificiale. Ma non ho idea da dove sia venuta”.

Già che c’era Trump ha negato pure che ai cattolici non sia piaciuta, ritenendola di cattivissimo gusto a pochi giorni dalla morte di Papa Francesco. “Non sanno stare allo scherzo”, ha detto.Peccato che cardinale Timothy M. Dolan di New York, a Roma per il conclave, abbia affermato domenica, quando gli è stato chiesto dell’immagine, che “è davvero una brutta figura”

La scorsa settimana, quando i giornalisti gli hanno chiesto chi gli sarebbe piaciuto diventare Papa, Trump ha prima scherzato dicendo di essere la sua scelta “numero uno”. Poi ha definito il Cardinale Dolan “un’ottima” opzione. Trump non è cattolico, ma sua moglie Melania, sì. A quanto pare la signora Trump ha molto apprezzato l’immagine del marito in paramenti papali: “In realtà, mia moglie l’ha trovata carina”.

