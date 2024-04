Trump: “Rischiamo una guerra mondiale”

(Adnkronos) –

Rischio “guerra mondiale” a causa dei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente. E’ l’allarme rilanciato da Donald Trump, che in una conferenza stampa a Mar-a-Lago è tornato a denunciare “l’incompetenza” di Joe Biden, “un presidente che non riesce a mettere insieme due frasi” a causa del quale sta succedendo tutto questo. “Si potrebbe arrivare a una guerra mondiale tra Russia e Ucraina e a tutto il caos che ne consegue, ed è una cosa che non sarebbe mai dovuta accadere. Quello che sta succedendo con Israele potrebbe sfociare in una guerra mondiale”, ha detto l’ex presidente, candidato alla Casa Bianca.

“Abbiamo un presidente che non riesce a trovare le scale per scendere dal palco. Abbiamo un presidente che non sa cosa diavolo sta facendo. E potremmo finire in una guerra mondiale”, ha attaccato ancora Trump, secondo cui “abbiamo poco meno di sette mesi, prima del 5 novembre, ma è un’eternità quando le persone sono incompetenti”.