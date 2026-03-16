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Trump: “Risposta Francia su Hormuz non è perfetta, ma è la Francia”
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Trump: “Risposta Francia su Hormuz non è perfetta, ma è la Francia”

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By Redazione-web

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Macron da 1 a 10, direi 8, ha detto in conferenza stampa

Roma, 16 mar. (askanews) – La risposta del presidente francese Emmanuel Macron alla richiesta del presidente Donald Trump ai Paesi alleati di aiutare gli Stati Uniti a mettere in sicurezza lo Stretto di Hormuz nel contesto della guerra contro l’Iran “non è stata perfetta”: lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in conferenza stampa alla Casa Bianca prima di un incontro con i membri del consiglio di amministrazione del Trump Kennedy Center.”Ho parlato con lui. Su una scala da zero a dieci, direi un otto. Non è perfetto, ma è la Francia. Non ci aspettiamo la perfezione”, è stato il commento di Trump.

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