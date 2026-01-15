trump:-russia-o-cina-cercheranno-di-impossessarsi-della-groenlandia

Macron invia primo gruppo di personale militare francese

Washington, 15 gen. (askanews) – Donald Trump afferma che la Russia o la Cina cercheranno di impossessarsi della Groenlandia se gli Stati Uniti d’America non prenderanno il controllo di questo territorio autonomo, attualmente sotto la sovranità danese. “Il problema è che la Danimarca non può farci niente se la Russia o la Cina vogliono occupare la Groenlandia. Ma c’è tutto quello che possiamo fare noi, lo avete scoperto la scorsa settimana con il Venezuela. C’è tutto quello che possiamo fare per evitare che cose del genere accadano. Non posso contare sulla capacità della Danimarca di difendersi da sola”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti nello Studio Ovale della Casa Bianca.E intanto proprio sull’America Latina Washington sembra proseguire in un’azione più ampia, intesa evidentemente a rafforzare la posizione statunitense, rispetto al grande gioco cinese a livello globale. Il presidente colombiano Gustavo Petro ha annunciato che potrebbe incontrare il suo omologo americano, Trump, il 3 febbraio. I leader dovrebbero discutere delle tensioni diplomatiche e della campagna militare di Washington in America Latina. “Vedremo i risultati di questo incontro; è cruciale”, ha detto Petro durante un incontro televisivo con i suoi ministri.Nel frattempo il Senato Usa ha accantonato una risoluzione sui poteri di guerra che avrebbe messo un freno alla capacità del presidente Trump di portare avanti ulteriori attacchi militari contro il Venezuela. Ma parallelamente un gruppo bipartisan del Senato sostiene la Groenlandia e la Danimarca e ha rafforzato il proprio sostegno dopo aver incontrato i leader della Danimarca e del suo territorio autonomo. I senatori hanno respinto le minacce di Trump di provare a prendere il controllo del Paese, affermando dopo l’incontro che qualsiasi azione avrebbe potuto sovvertire la NATO e fare il gioco del presidente russo Vladimir Putin.Nel frattempo dall’Europa il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato oggi a Parigi un gabinetto di difesa d’emergenza per discutere dell’intenzione dichiarata del presidente degli Stati Uniti di acquisire la Groenlandia e della dura repressione delle proteste nazionali in Iran. In un messaggio notturno su X, Macron ha affermato che un primo gruppo di personale militare francese era già diretto in Groenlandia per partecipare a un’esercitazione organizzata dalla Danimarca e dalla Groenlandia , un territorio danese d’oltremare. Le nazioni alleate, tra cui Germania, Norvegia e Svezia, hanno iniziato a inviare truppe in Groenlandia in segno di sostegno a Copenaghen e Nuuk.