ROMA – Donald Trump, con il neo vicepresidente J.D. al suo fianco, sabato terrà il suo primo comizio in Michigan dopo il fallito attentato all’ex presidente degli Stati Uniti.

Leggi anche: Chi è J.D. Vance, l’uomo scelto da Trump come suo numero due

Leggi anche: Attentato a Trump, la famiglia dell’uomo ucciso dal cecchino: “È morto per proteggerci, è il nostro supereroe”

TRUMP, L’INTELLIGENCE: “ANCHE L’IRAN VOLEVA UCCIDERLO”

Come riporta la Cnn, i servizi segreti hanno intensificato le misure di sicurezza per il tycoon dopo aver ricevuto informazioni su un complotto iraniano per assassinarlo. Secondo alcune fonti, non c’è un collegamento tra Thomas Matthew Crooks, che ha tentato di uccidere Trump in Pennsylvania, e il complotto iraniano.

Leggi anche: VIDEO | Bufera su J.D. Vance: “Il primo Paese islamista a dotarsi della bomba atomica? Il Regno Unito”

ATTENTATO A TRUMP: “I SERVIZI SEGRETI LO SAPEVANO”

Come riporta il Washington Post, 86 secondi prima degli spari almeno due persone all’evento avevano informato un agente sulla presenza di Thomas Matthew Crooks sul tetto e 26 minuti prima che sparasse, l’unità dei servizi di emergenza della contea di Beaver aveva notato l’attentatore sul tetto riportando tempestivamente l’informazione. Inoltre, un funzionario della sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha dichiarato alla Cnn che “i servizi segreti erano a conoscenza della minaccia prima della manifestazione di sabato”.

L’articolo Trump, sabato il primo comizio dopo l’attentato. L’intelligence: “Anche l’Iran voleva ucciderlo” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it