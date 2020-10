AGI – Sabato Trump torna a fare la campagna elettorale: il medico della Casa Bianca, Sean Conley, sostiene che, a partire da quel giorno, il presidente Usa potrà tornare agli eventi pubblici. Conley ha fatto sapere che il presidente ha risposto “estremamente bene” al trattamento per l’infezione di coronavirus.

Conley non ha fornito alcuna informazione sul fatto che Trump sia stato o sarà sottoposto al test per il virus, ma ha tenuto a sottolineare come il presidente sia “rimasto stabile“, aggiungendo che non ci sono “indicazioni che suggeriscano una progressione della malattia”.

Trump, ha spiegato Conley,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Trump sabato tornerà a fare la campagna elettorale: via libera dei medici proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento