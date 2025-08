trump-schiera-i-sottomarini-nucleari-contro-la-russia:-“parole-di-medvedev-incendiarie”

ROMA – “Sulla base delle dichiarazioni altamente provocatorie dell’ex Presidente della Russia, Dmitry Medvedev, oggi vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, ho ordinato che due sottomarini nucleari vengano posizionati nelle aree opportune, nel caso in cui queste affermazioni folli e incendiarie siano qualcosa di più che semplici parole. Le parole sono molto importanti e spesso possono portare a conseguenze indesiderate; spero che questa non sia una di quelle circostanze. Grazie per l’attenzione su questa questione!”. Lo scrive su Truth il Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump.

Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente della Federazione, aveva attaccato duramente Donald Trump in un post su X, accusandolo di giocare con il fuoco:

“Trump sta giocando al gioco degli ultimatum con la Russia: 50 giorni o 10… Dovrebbe ricordare due cose: 1. La Russia non è Israele, né tantomeno l’Iran. 2. Ogni nuovo ultimatum è una minaccia e un passo verso la guerra. Non tra Russia e Ucraina, ma con il suo stesso Paese. Non imboccare la strada di Sleepy Joe!”

Un messaggio che suona come un avvertimento esplicito: ogni tentativo di imporre scadenze o condizioni alla Russia, secondo Medvedev, non farebbe che aumentare le tensioni e avvicinare Washington al rischio di un conflitto interno. Il riferimento sprezzante a Joe Biden (“Sleepy Joe”) conferma il tono provocatorio e lo scontro sempre più aperto tra Mosca e Washington, a prescindere da chi occupi la Casa Bianca.

TRUMP: “PIU’ MORTI RUSSI CHE UCRAINI”

Sempre su Truth, l’inquilino della Casa Bianca ha scritto: “Mi è appena stato comunicato che quasi 20.000 soldati russi sono morti questo mese nella ridicola guerra con l’Ucraina. La Russia ha perso 112.500 soldati dall’inizio dell’anno. È un’enorme quantità di morti inutili – ha proseguito – . L’Ucraina, tuttavia, ha anche sofferto molto. Ha perso circa 8.000 soldati dal 1° gennaio 2025, e quel numero non include i dispersi. Anche l’Ucraina ha subito perdite civili, ma in numero minore, mentre i razzi russi si abbattono su Kyiv e su altre località ucraine. Questa è una guerra che non sarebbe mai dovuta iniziare — Questa è la guerra di Biden, non quella di ‘Trump’. Io sono qui solo per vedere se riesco a fermarla”, ha concluso.

