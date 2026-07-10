trump:-“se-l’iran-mi-uccide-ho-lasciato-istruzioni,-bombardate-con-potenza-mai-vista”

ROMA – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato al New York Post di aver “lasciato istruzioni” nel caso in cui l’Iran riuscisse a portare a termine i propri complotti per assassinarlo – e che ne pagheranno le conseguenze. “Sono sulla loro lista da molto tempo- ha detto-. È questa la realtà con cui abbiamo a che fare. L’unica cosa è che ho lasciato istruzioni: se dovesse succedere qualcosa, bisogna letteralmente bombardarli con una potenza che non hanno mai visto prima”.

Interrogato sulle recenti notizie secondo cui Israele avrebbe segnalato questa settimana informazioni su un complotto per eliminare il presidente degli Stati Uniti, Trump ha spiegato che “No, Israele non ha tirato fuori nulla. Sono da molto tempo il numero uno”, nella lista dei bersagli da eliminare dell’Iran, “ed è così che va la vita”.

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