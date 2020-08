Trump: “Se TikTok non verrà acquistata da Microsoft sarà bannato dagli USA”

Come previsto, il presidente Trump ha annunciato ufficialmente che gli Stati Uniti vieteranno TikTok e altre app / servizi con sede in Cina come WeChat.

Nel caso di TikTok, Microsoft sta lavorando per una potenziale acquisizione che permetterebbe all’app di continuare ad essere disponibile negli USA , ma i dettagli dovranno essere definiti nel giro di poche settimane. Trump, ha anche affermato che vuole che il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti ottenga un sacco di soldi da questa acquisizione.

