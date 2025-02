Trump sfratta New York Times, Nbc News, Npr e Politico dal Pentagono per far posto a testate di destra

ROMA – L’amministrazione Trump ha ordinato a New York Times, NBC News, NPR e Politico di lasciare i loro uffici al Pentagono per far posto a testate considerate più vicine alla destra, Breitbart News e One America News (OAN) per esempio.

In un promemoria ufficiale, il portavoce del Dipartimento della Difesa, John Ullyot, ha notificato alle quattro testate che dovranno liberare i loro spazi entro il 14 febbraio. La motivazione ufficiale parla di un “programma annuale di rotazione dei media”, volto a garantire opportunità di copertura anche a nuovi soggetti.Secondo le disposizioni del Pentagono, il New York Post prenderà il posto del New York Times, mentre One America News sostituirà NBC News, Breitbart subentrerà a NPR e Politico verrà rimpiazzato da HuffPost.L’assegnazione di spazi di lavoro ai reporter nei principali edifici governativi, come la Casa Bianca e il Congresso, è una prassi consolidata. Tuttavia, la decisione dell’amministrazione Trump riflette la volontà dichiarata di dare maggiore accesso ai media non tradizionali, spesso più favorevoli alla sua presidenza.”Il Corridoio dei Corrispondenti è uno spazio concesso ai media per sottolineare l’importanza che il Dipartimento attribuisce all’informazione sull’esercito statunitense”, si legge nel promemoria. Tuttavia, le testate rimosse potranno comunque partecipare ai briefing ufficiali, pur senza più un ufficio fisico all’interno dell’edificio.La Pentagon Press Association ha criticato duramente la decisione, definendola “senza precedenti” e accusando il Dipartimento della Difesa di aver preso di mira testate “altamente professionali” con una lunga tradizione di copertura del Pentagono, indipendentemente dal colore politico delle amministrazioni.Charlie Stadtlander, portavoce del New York Times, ha espresso preoccupazione per l’accesso sempre più limitato ai media indipendenti. “Questa mossa ostacola una copertura giornalistica completa e imparziale del Pentagono”, ha dichiarato.

