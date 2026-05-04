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Trump, show alla Casa Bianca con la star di ‘Affari di famiglia’
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Trump, show alla Casa Bianca con la star di ‘Affari di famiglia’

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(Adnkronos) – “Amo quest’uomo, Donald Trump è il più grande presidente della storia”. Donald Trump presiede alla Casa Bianca un evento per le piccole e media imprese. E incassa l’endorsement ‘live’ di una star della tv. Rick Harrison, protagonista dello show ‘Affari di famiglia’ (Pawn Stars il nome originale), viene invitato dal presidente al microfono. “Voglio solo dire che il presidente ha fatto tantissimo per tutti, per le piccole e medie imprese che sono la spina dorsale di questo paese”, dice il proprietario del celeberrimo Gold & Silver Pawn Shop a Las Vegas, ‘cuore’ del programma legato al banco dei pegni più noto della tv mondiale. “Rick Harrison è un campione, un vincente. E’ andato in tv e ce l’ha fatta alla grande. Il 5% degli show vanno bene, il 2% vanno molto bene. Il suo va benissimo da tanti anni…”, dice Trump. 

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