Avevano testimoniato contro di lui durante l’inchiesta d’impeachment alla Camera: forte della piena assoluzione dalle accuse, il presidente Donald Trump li ha licenziati in tronco. Nel giro di poche ore, l’inquilino della Casa Bianca ha messo alla porta il tenente colonnello Alexander Vindman, advisor per l’Ucraina del consiglio per la sicurezza nazionale e l’ambasciatore Usa presso l’Ue, Gordon Sondland. Silurato anche il fratello gemello di Vindman, Yevgeny, legale del consiglio di sicurezza.

Un “massacro del venerdi’ sera”, come è stato immediatamente definito, per le analogie con il repulisti di Richard Nixon che il 20 ottobre del 1973,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Trump silura i due funzionari che avevano testimoniato contro di lui per l’impeachment proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento