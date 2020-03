Trump sospende i voli dall’Europa per 30 giorni

Stop ai viaggi dall’Europa per 30 giorni per battere il coronavirus. Lo ha annunciato il presidente Donald Trump nel suo intervento in prima serata dallo Studio Ovale sul Covid-19, ormai ufficialmente una pandemia.

Il bando, che non riguarda il Regno Unito ma solo i cittadini dell’area Schengen, scatterà venerdì a mezzanotte. “E’ molto importante che tutti i Paesi e le aziende sappiano che il commercio non sarà in alcun modo impattato dalla restrizione sui viaggi in Europa. La restrizione blocca le persone e non i beni”, è stata la precisazione del tycoon via Twitter. Inizialmente era sembrato che volesse bloccate tutto il commercio transatlantico e i prezzi del petrolio sono tracollati.

