trump-spera-in-un-“grande-incontro”-con-xi-jinping-in-corea-del-sud

“Abbiamo molte cose da discutere”, anche di Russia

Milano, 25 ott. (askanews) – In viaggio verso Kuala Lumpur, in Malesia, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma di sperare in un “grande incontro” con il presidente cinese Xi Jinping. Trump incontrerà Xi in Corea del Sud l’ultimo giorno del suo viaggio nella regione nel tentativo di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra commerciale tra le due maggiori economie mondiali.”Abbiamo molte cose da discutere – dice – , compresi i nostri agricoltori. I vari accordi commerciali che sono stati stipulati in passato, alcuni firmati, altri no. Penso che sarà un incontro molto positivo”, dice Trump e poi in merito alla guerra in Ucraina aggiunge: “Abbiamo imposto sanzioni molto severe alla Russia. Penso che queste sanzioni saranno, sapete, molto dure, molto forti. Ma vorrei che la Cina ci aiutasse. Ho un buon rapporto con, come sapete, il presidente Xi, molto buono. Ci incontreremo. Avremo un buon incontro. Sono abbastanza sicuro che avremo un ottimo incontro, forse un ottimo incontro. Ma penso che faremo buoni affari. Una delle cose di cui parleremo è la questione Russia-Ucraina: stanno uccidendo 7.000 persone a settimana. Soldati, soprattutto soldati, e ne parleremo sicuramente. Anche lui vorrebbe vederne la fine”, ha dichiarato Trump.