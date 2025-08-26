trump:-spero-di-vedere-kim-jong-un-entro-fine-anno

Roma, 26 ago. (askanews) – Donald Trump ha dichiarato di voler incontrare il leader nordcoreano Kim Jong Un, possibilmente già quest’anno, nel tentativo di rilanciare la diplomazia personale fallita durante il suo primo mandato alla presidenza degli Stati Uniti.

“Mi piacerebbe avere un incontro. Non vedo l’ora di incontrare Kim Jong Un in un futuro appropriato”, ha detto il presidente statunitense durante un incontro nello Studio ovale con il nuovo presidente sudcoreano Lee Jae-myung, nel corso del quale ha anche evocato la possibilità di acquisire terreni sudcoreani che ospitano una base militare statunitense.

Trump, che ha incontrato Kim tre volte durante il suo primo mandato, ha elogiato la sua relazione con il leader di Pyongyang, affermando di conoscerlo “meglio di chiunque altro, quasi, a parte sua sorella”, facendo riferimento un riferimento a Kim Yo Jong, la potente sorella minore e confidente del numero uno nordcoreano. “Un giorno lo incontrerò. Non vedo l’ora di vederlo. Con me si è comportato molto bene”, ha dichiarato ai giornalisti, esprimendo la speranza che i colloqui possano tenersi entro quest’anno.

Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung ha chiesto al presidente americano Donald Trump, durante la sua prima visita alla Casa Bianca, di svolgere un “ruolo” per contribuire a negoziare la pace con il leader nordcoreano Kim Jong Un, anche promuovendo la costruzione di una Trump Tower a Pyongyang.

“Attendo con impazienza un suo incontro con il presidente Kim Jong Un e la costruzione di una Trump Tower in Corea del Nord, così come la possibilità di giocare a golf in quel luogo”, ha suggerito Lee Jae-myung a Donald Trump davanti alla stampa riunita nello Studio Ovale.

Lee – un leader di estrazione progressista – ha inoltre lodato Trump per il suo ruolo nel mantenimento della pace nella penisola coreana e nel mondo. “Molte guerre stanno cessando grazie al ruolo che lei svolge. Tra i leader mondiali, credo che lei sia l’unico ad aver realizzato tali cose”, ha affermato.