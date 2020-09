Trump sui roghi della West Coast: “Non sono effetto del cambiamento climatico”

Il presidente Donald Trump è arrivato in California dove tra meno di un’ora parteciperà ad un briefing sugli incendi che stanno devastando il West degli Stati Uniti. “Occorre una efficace e decisa gestione dei boschi, come sto dicendo da circa tre anni. Ora speriamo inizino a farlo”, ha dichiarato Trump al suo arrivo a McClellan Park, attaccando i governatori degli Stati colpiti e non addebitando la furia degli incendi ai cambiamenti climatici.

È la sua prima visita in California da quando sono divampati gli incendi e arriva all’indomani degli attacchi contro due vice sceriffi a Los Angeles. Poco prima,

