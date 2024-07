Trump sul ritiro di Biden: “È stato un colpo di stato di Pelosi e Obama”

ROMA – Si è trattato di un “colpo di stato”. Ne è sicuro Donald Trump che, intervistato da Fox News, commenta il dietrofront di Biden alla corsa per le presidenziali. “L’hanno spinto fuori, tra Pelosi, Obama e altri”, ha detto. “Li ho visti in televisione, erano così carini, ‘Oh sì, amiamo Joe, amiamo Joe’. Ma dietro le quinte, so perfettamente che sono stati brutali“, ha spiegato. Sempre al telefono con Fox, ha poi parlato della Guerra a Gaza, invitando Netanyahu a porre fine al conflitto perché l’immagine di Israele si sta offuscando. “Non deve durare troppo a lungo”, ha spiegato.

TRUMP ALL’ATTACCO DI KAMALA HARRIS

Durante un comizio in North Carolina, il tycoon ha acceso i toni contro la new entry nella corsa alle presidenziali e non ha risparmiato accuse alla candidata dem, definendola innanzitutto “la più incompetente vicepresidente della storia americana”.

E ha aggiunto: “È una pazza della sinistra radicale che distruggerà il nostro Paese se mai avrà la possibilità di entrare in carica, non lasceremo che ciò accada”.

KAMALA HARRIS NEL PRIMO SPOT DELLA SUA CAMPAGNA: “SCEGLIAMO LA LIBERTÀ”

E mentre lei – sulle note di “Freedom” di Beyoncé– parla di libertà nel primo spot della sua campagna lanciato, Trump critica le sue posizioni sull’aborto: “Lei è così radicale, vuole l’aborto all’ottavo e al nono mese di gravidanza. Per lei va bene, fino alla nascita e anche dopo la nascita l’esecuzione di un bambino, questo non è aborto, è l’esecuzione di un bambino”.

JD VANCE, IL VICE DI TRUMP: “HARRIS GATTARA INFELICE E SENZA FIGLI”

Frasi di certo estremiste che si aggiungono all’ultima uscita del vice di Trump, JD Vance. Parlando di Harris, il senatore l’ha definita “gattara infelice e senza figli”. Contro di lui hanno preso apertamente posizione Hilary Clinton, ex first lady e candidata alla presidenza nel 2016, e Jennifer Aniston. L’attrice, su Instagram, ha scritto: “Signor Vance, prego che sua figlia sia abbastanza fortunata da avere figli suoi un giorno. Spero che non avrà bisogno di ricorrere alla fecondazione in vitro come seconda opzione, perché state cecando di toglierle anche quella”.

