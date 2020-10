AGI – Per chi dubitasse del suo reale stato di salute, il comizio in Florida è stato la prova del nove. Voce decisa, cravatta rossa e postura da anchor, Donald Trump è apparso più in forma che mai durante il comizio nell’hangar di Sanford, ad una trentina di chilometri a nord di Orlando, mandando in delirio i sostenitori, accorsi più numerosi ed adoranti che mai. “Mi sento potente”, ha assicurato il tycoon, ribadendo di essere immune al punto tale da poter scendere tra la folla e “baciare i giovani e le belle donne”. Poco prima, il medico della Casa Bianca,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Trump torna in pista in Florida, “Mi sento forte, potrei baciarvi” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento