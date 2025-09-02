mercoledì, 3 Settembre , 25

Trump torna in tv: “Dicono che sono morto? Faccio un sacco di cose”

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
“Dicono che sono morto? Davvero?”. Donald Trump, dopo quasi una settimana lontano dalle telecamere, torna in pubblico con una conferenza stampa nello Studio Ovale alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti, ‘missing’ da mercoledì scorso, è stato al centro di voci incontrollate sulle condizioni di salute. Su X, tra venerdì e sabato, è decollato l’hashtag ‘trumpisdead’ (Trump è morto) e Google, negli Stati Uniti, è stato invaso dalle ricerche sulle condizioni di salute del numero 1 della Casa Bianca. Ora, Trump torna a parlare davanti ai media. L’occasione è l’annuncio del trasferimento del comando delle forze spaziali americane in Alabama. In realtà, dopo la comunicazione iniziale arriva una raffica di domande su argomenti di ogni tipo, compresi i rumors sulla salute. 

“La scorsa settimana ho fatto molte conferenze stampa, sono andate tutte benissimo. Non ho fatto niente per 2 giorni e hanno iniziato a dire ‘c’è qualcosa che non va’. Biden non faceva nulla per mesi e andava tutto bene…”, dice Trump riservando una stoccata all’ex presidente. “Ho fatto un’intervista durata circa un’ora, ho partecipato a programmi, ho fatto post su Truth. Nel mio golf club ho visto molte persone, sono stato molto attivo nel weekend. Ecco perché i media, che si sono chiesti ‘starà bene?’ sono così poco credibili…”, chiosa. 

