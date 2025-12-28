domenica, 28 Dicembre , 25

Trump: “Ucraina attacca in Russia”. La risposta ‘gela’ Zelensky

Trump: “Ucraina attacca in Russia”. La risposta ‘gela’ Zelensky

“Anche l’Ucraina attacca duramente”. Una risposta di Donald Trump provoca un’evidente reazione da parte di Volodymyr Zelensky prima dell’incontro di oggi a Mar-a-Lago. Il presidente degli Stati Uniti ritiene che la Russia e il suo presidente Vladimir Putin siano realmente intenzionati a porre fine alla guerra. Gli ultimi pesantissimi raid, però, fanno pensare che Mosca non abbia la pace come priorità. “Le intenzioni” di Putin “sono molto serie”, dice Trump.
 

“Anche l’Ucraina ha effettuato duri attacchi. Non lo dico in termini negativi, probabilmente ha dovuto farlo”, dice il presidente degli Stati Uniti. Zelensky ascolta, non interviene ma la sua espressione è tutta un programma: aggressore e aggredito vengono posti sullo stesso piano. “Credo che ci siano state esplosioni in diverse parti della Russia, non credo siano state provocate dal Congo o dagli Stati Uniti d’America. Probabilmente sono arrivate dall’Ucraina, ma non ho fatto questa domanda. Stanno combattendo una guerra, vediamo cosa succede”, dice Trump. “Ritengo che la gente dell’Ucraina e quella della Russia vogliano porre fine alla guerra. E lo vogliono anche i leader. Siamo nella fase finale dei colloqui: o la guerra finisce o andrà avanti per molto tempo. E milioni di persone moriranno, nessuno vuole questo”, conclude. 

