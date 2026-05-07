Trump: Ue ha fino al 4 luglio per rispettare accordi di Turnberry, altrimenti rischia dazi più elevati

Roma, 7 mag. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fissato la scadenza del 4 luglio come data limite perché l’Unione Europea rispetti i propri obblighi commerciali, pena l’imposizione di dazi molto più elevati.

“Ho atteso pazientemente che l’Ue rispettasse la sua parte dello storico accordo commerciale che abbiamo siglato a Turnberry, in Scozia, il più grande accordo commerciale di sempre! Era stata fatta la promessa che l’Ue avrebbe rispettato la sua parte dell’accordo e, come previsto, avrebbe azzerato le sue tariffe! Le ho dato tempo fino al 250° anniversario della nascita del nostro Paese, altrimenti, purtroppo, le tariffe saranno immediatamente aumentate a livelli molto più alti”, ha scritto Trump sul suo profilo di Truth Social.