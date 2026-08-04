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Trump: ultima chance per buon accordo Iran, prima della decapitazione
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Trump: ultima chance per buon accordo Iran, prima della decapitazione

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Prima fase apertura Hormuz, poi denuclearizzazione

Washington, 4 ago. (askanews) – Il presidente americano Donald Trump ha ribadito che “sono in corso” negoziati con l’Iran, sottolineando che “questa è l’ultima possibilità per l’Iran di firmare un buon documento”.”Stiamo discutendo, proprio in questo momento. Stiamo discutendo, e lo stiamo facendo su richiesta dell’Iran, sostenuto dall’Arabia Saudita, dagli Emirati Arabi Uniti e, in particolare, dal Qatar, ma anche da altri – ha spiegato Trump alla stampa – Questa è l’ultima possibilità. Non è una cosa che, se non va in porto, non avrà conseguenze. È l’ultima possibilità per loro di firmare un buon accordo.”Trump ha affermato che i colloqui con l’Iran “procederanno rapidamente”, aggiungendo che “stiamo parlando dell’apertura dello Stretto” che “è la prima fase”.”La prima fase è l’apertura dello stretto, la seconda fase è la denuclearizzazione, e ci vorrà un po’ di tempo”.A una domanda su quale sia il suo messaggio al popolo americano riguardo alla sua decisione di annullare gli attacchi all’Iran e riprendere i negoziati, Trump ha risposto:”Voglio dare loro un’ultima possibilità prima della decapitazione”, ha detto Trump.”È molto duro fare quello che abbiamo pianificato, che è ancora in programma. Vedremo cosa succederà”, ha aggiunto Trump, dicendosi “molto orgoglioso del fatto che darò alle persone una possibilità”.Infine, il presidente Usa ha affermato che “due cose stanno uccidendo l’Europa”: “l’immigrazione e l’energia”.

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