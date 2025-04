trump:-uova-alle-stelle?-nostro-lavoro-incredibile,-prezzo-sceso-92%

La stampa falsa contro di me, dice in conferenza stampa con Meloni

Washington, 17 apr. (askanews) -“Il prezzo delle uova. Quando sono arrivato qui mi hanno tempestato con le uova, ero appena arrivato, ero qui da una settimana e hanno iniziato a urlare ‘le uova sono schizzate alle stelle’, ho detto che ero appena arrivato. Ero qui da sette giorni e ho sentito che le uova erano schizzate alle stelle, prima ancora che arrivassi, e mi urlavano, la stampa, le fake news, come te, tu sei falso, mi gridavano contro, sulle uova. Ho detto che ero qui solo da 7 giorni, e avevano ragione, erano all’87% e non si potevano comprare. Volete un uovo per Pasqua, che si avvicina, buona Pasqua a tutti. Abbiamo fatto un lavoro incredibile e ora le uova sono scese del 92%”: così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in conferenza stampa con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Casa Bianca.