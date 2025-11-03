trump-valuta-un-intervento-militare-in-nigeria-(esclude-una-guerra-con-il-venezuela)

Roma, 3 nov. (askanews) – Gli Stati uniti non escludono la possibilità di inviare truppe in Nigeria: lo ha dichiarato il presidente Donald Trump, minacciando di tagliare gli aiuti a Lagos se continueranno le uccisioni di cristiani nel Paese.”Potrebbe essere… Sto valutando molte cose. Stanno uccidendo un numero record di cristiani in Nigeria” ha concluso Trump, che ha parlato a bordo dell’Air Force One.

Sabato scorso il Presidente aveva dichiarato di voler dare istruzioni al Pentagono di prepararsi a una possibile operazione nel Paese africano per “eliminare i terroristi islamici”.

Gli Stati Uniti non hanno intenzione di condurre una guerra contro il Venezuela: lo ha affermato il presidente Donald Trump, intervistato dalla rete televisiva Cbs.

“Ne dubito. Non credo. Ma ci hanno trattato molto male, non solo per via della droga” ha proseguito, aggiungendo di ritenere che la permanenza al potere del presidente venezuelano Nicolas Maduro abbia “i giorni contati”.

Gli Stati Uniti troveranno il modo di mettere fine al conflitto in Ucraina aveva dichiarato poco prima il presidente Trump. “Penso che ce la faremo, sì. Credo che [il presidente russo Vladimir Putin] voglia davvero fare affari con gli Stati Uniti. Ma ha funzionato con l’India, ha funzionato con il Pakistan e ha funzionato con il 60% di questi Paesi”, ha proseguito.

Trump ha anche sottolineato il ruolo della politica di sanzioni: “Sta funzionando con Putin, credo. Io mi sono comportato diversamente con lui perché non facciamo molti affari con la Russia… Non è uno che compra molto da noi, per stupidità. E penso che gli piacerebbe farlo”, ha concluso.