trump-verso-roma:-incontreremo-molti-leader-stranieri,-forse-zelensky

Il presidente Usa prima del decollo con la moglie Melania

Washington, 25 apr. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la moglie Melania partono per Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco, durante il primo viaggio internazionale del suo secondo mandato. “Incontreremo molti leader stranieri” a margine del funerale, ha detto Trump ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca. Anche Zelensky?, chiedono i cronisti. E lui: “Possibile”. “Stiamo partendo per Roma, dove parteciperemo ai funerali di Papa Francesco. Tutti stanno andando e incontreremo molti leader stranieri che vogliono incontrarci”, ha dichiarato Trump mentre lasciava la Casa Bianca in elicottero per raggiungere la base diAndrews, da dove è partito – con circa 40 minuti di ritardo – alla volta di Roma per partecipare domani all’omaggio al SantoPadre. “Gli accordi commerciali stanno andando molto bene. Credo che Russia e Ucraina stiano facendo progressi, lo speriamo. Molto fragile”, ha aggiunto. Vedrà Zelensky? Gli chiede un giornalista. “É possibile”, ha risposto