venerdì, 15 Agosto , 25

Trump e Putin, vertice senza accordo: “Incontro molto utile, ci siamo quasi”

(Adnkronos) - "E' stato un vertice molto produttivo,...

Cincinnati, Alcaraz in semifinale: Rublev battuto in 3 set

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz in semifinale all'Atp Masters...

Putin, raffica di domande sull’Ucraina: le ‘non risposte’

(Adnkronos) - Una smorfia, uno sguardo perplesso, nessuna...

trump:-“vladimir,-ci-vediamo-presto”.-e-putin-lo-invita-a-mosca
Trump: “Vladimir, ci vediamo presto”. E Putin lo invita a Mosca

Trump: “Vladimir, ci vediamo presto”. E Putin lo invita a Mosca

Trump: "Vladimir, ci vediamo presto". E Putin lo invita a Mosca
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Vladimir Putin invita Donald Trump a Mosca. Il presidente americano appare sorpreso dalle parole del presidente russo, dopo l’incontro in Alaska, e ‘accetta con riserva’. 

 

“Vorrei ringraziarti… e probabilmente ci rivedremo molto presto. Grazie mille, Vladimir”, ha detto Trump chiudendo la sua dichiarazione. “La prossima volta, a Mosca”, la replica di Putin in inglese. “Questo è interessante – il commento di Trump -. Non so, sarei un po’ in difficoltà. Potrebbe succedere, grazie mille, Vladimir”. 

