Trump vuole la “pace” nucleare con Cina e Russia: “Potremmo già distruggere il mondo 100 volte, spendiamo questi soldi per altre cose”

ROMA – Una questione di soldi, per Trump anche l’esistenza stessa della razza umana è un affare. E quindi ecco che dal presidente americano arriva una proposta di “pace” nucleare con Russia e Cina. Mica per “salvare” il mondo da eventuali armageddon, quella è una mozione secondaria: più che altro per risparmiare. Dimezziamo i bilanci della difesa, su. “Stiamo tutti spendendo un sacco di soldi che potremmo spendere per altre cose”, ha detto saggiamente Trump parlando ai giornalisti nello Studio Ovale.

Trump ha deplorato le centinaia di miliardi di dollari investiti nella ricostruzione del deterrente nucleare: “Non c’è motivo per cui dovremmo costruire armi nucleari completamente nuove. Ne abbiamo già così tante. Potremmo distruggere il mondo 50 volte, 100 volte. E costruiamo nuove armi nucleari… Stiamo tutti spendendo un sacco di soldi che potremmo spendere per altre cose che in realtà sono, si spera, molto più produttive”.

Trump dice che cercherà di avviare colloqui sul nucleare con Cina e Russia una volta che “avremo sistemato tutto” in Medio Oriente e in Ucraina: “Uno dei primi incontri che voglio avere è con il Presidente Xi e il Presidente Putin. Gli voglio dire: tagliamo il nostro budget militare della metà. Possiamo farlo”.

