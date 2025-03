Trump-Zelensky, l’Italia da che parte sta? Parla Tajani: “Garanzie di sicurezza in Europa”

ROMA – “L’unità dell’Occidente è la nostra priorità. L’Alleanza atlantica è nata per difendere libertà e democrazia, gli stessi valori che rappresentano le fondamenta dell’Unione europea. Ecco perché l’Italia chiede un vertice tra alleati per decidere sulle grandi questioni, a partire dalla guerra in Ucraina. Dividersi sarebbe un grave errore”.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervistato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda se Donald Trump abbia esagerato a cacciare Zelensky dalla Casa Bianca dicendogli “Giochi con la Terza guerra mondiale, torna quando sei pronto per la pace”.

“È fondamentale per raggiungere ogni obiettivo l’unità fra europei- aggiunge il titolare della Farnesina- Così come è impensabile una trattativa per la fine della guerra senza Ucraina e senza Unione europea. Tutti dobbiamo lavorare per una pace giusta che, però, non può consistere nella sconfitta di Kiev. Una pace che deve naturalmente garantire la sicurezza di tutta l’Europa”.

“Noi di Forza Italia crediamo in una Europa forte ed unita e lo riaffermeremo al congresso del Partito Popolare Europeo a Valencia. Per questo motivo abbiamo organizzato una serie di manifestazioni europeiste. Abbiamo iniziato sabato scorso a Pietrelcina, paese natale di Padre Pio, per ribadire le radici cristiane dell’Europa. (DIRE) 0, 1 mar. – Sabato prossimo saremo ad Ancona e poi a Firenze, a Roma con la Fondazione De Gasperi e a Milano per parlare dell’Europa dei Giovani. Concluderemo il 5 aprile con un consiglio nazionale aperto che si terrà al palazzo dei Congressi con la partecipazione di Manfred Weber, presidente del Ppe”, conclude Tajani.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it