Truzzu chiama Todde e si congratula: la responsabilità della sconfitta è solo mia

“Abbiamo perso per duemila voti”

Roma, 27 feb. (askanews) – “Abbiamo perso davvero per uno ‘sputo’, circa duemila voti su 750mila sardi che sono andati a votare. La responsabilità della sconfitta è solo mia”. Lo ha detto il candidato del centrodestra alle regionali in Sardegna Paolo Truzzu in una conferenza stampa a Cagliari dove, ha aggiunto, “c’è stato più un voto contro il sottoscritto che per la Todde”.

“Stamattina ho chiamato Alessandra Todde e le ho fatto i complimenti. Le ho detto che ci rivedremo in Consiglio regionale”. “Con 3-4 punti percentuali in più a Cagliari avremmo ribaltato il risultato e oggi si parlerebbe di vittoria della Meloni – ha aggiunto Truzzu – per questo la

responsabilità è la mia”. Anche se, ragiona Truzzu rivolgendosi evidentemente alla coalizione di centrodestra, “forse iniziando prima la campagna elettorale avremmo avuto un risultato diverso”. A Cagliari, dove i cittadini hanno evidentemente bocciato il suo mandato di sindaco premiando in massa la Todde, “se mi chiedete se rifarei tutto quello che ho fatto rispondo di sì”, sottolinea. “Nonostante tutto questo siamo quasi riusciti a smentire una regola secondo cui ogni legislatura le coalizioni alla guida della Regione si alternano”, ha concluso.