TS – Gattuso: “Ma un po’ di amor proprio ce l’avete?”. Il retroscena

Gennaro Gattuso è un tecnico, ma prima un uomo, che non le manda a dire. La prestazione che ha visto del Napoli contro la Fiorentina, l’ha seriamente deluso. In conferenza stampa ha espresso tutta la sua amarezza in quanto era una partita che, insieme al suo staff, aveva preparato bene. In campo però le cose sono andate diversamente e ha visto una squadra irriconoscibile, che non ha fatto nulla di quanto studiato in settimana. Così a fine partita – come riportato da Tuttosport – ha preso di faccia i calciatori nello spogliatoio e ha esclamato: “Ma un po’ di amor proprio ce l’avete oppure no?!”.

