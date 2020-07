TS – Giuntoli a lavoro: tre nomi per un gran mercato. La situazione

Il Napoli non si ferma: il calciomercato è appena iniziato. A detta di Giuntoli neanche, bisognerà attendere la fine del campionato… Eppure i dialoghi tra lui e Gattuso sono sempre più intensi e si parla di nomi. Di seguito quanto è stato riportato dall’edizione odierna di Tuttosport.

Giuntoli a lavoro per Gattuso: 3 nomi nel mirino. La situazione

Gattuso lavora sul campo, mentre Giuntoli prova a prendergli i calciatori con i quali si potrebbe puntare allo scudetto. I nomi sono tre: Osimhen, Boga e Veretout. Sebbene il tecnico azzurro preferirebbe Under, c’è da soddisfare anche la società azzurra: Boga è il primo della lista, mentre il turco della Roma più in fondo. Da considerare come al soluto che il Napoli valuta non solo le qualità tecniche, ma anche caratteriali dei giocatori.

Veretout invece potrebbe rientrare nell’affare Milik: il polacco è stato richiesto dai giallorossi, da capire il margine della trattativa. Per l’esterno del Sassuolo servirà forse un grande esborso economico: il Sassuolo chiede circa 35 milioni di euro.

