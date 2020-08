TS – Insigne in forte dubbio: Gattuso attenderà sabato. Le possibilità

Il Napoli aspetta Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro vuole esserci assolutamente contro il Barcellona, non ammette stop. La voglia di giocare è troppo. Di seguito quanto evidenziato da Tuttosport.

Insigne accelera, Gattuso spera. Sabato il verdetto

Lorenzo è ancora in dubbio, ma sta provando di tutto e di più per esserci. La voglia di giocare è troppa, ma sarà in campo solo se arriverà l’ok dei medici azzurri. Il dolore è in forte calo, ma Insigne non si è ancora allenato. Per ora solo terapie, ci mancherebbe. Venerdì, forse sabato, Gattuso scioglierà le riserve sulle sue condizioni e sulla probabilità di vederlo in campo. Ma se il capitano non dovesse esserci, chi prenderà il suo posto? Le ipotesi sono diverse. Elmas se ci sarà bisogno di equilibrio, Politano per aiutare Mertens e Callejon nella fase offensiva. Dipenderà dal tipo di partirà che vorrà fare Ringhio.

