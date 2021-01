TS – Malcuit, non solo Fiorentina. Su di lui piomba un club russo: i dettagli

Gennaro Gattuso ha subìto con il suo Napoli una brutta sconfitta contro il Verona di Juric ieri pomeriggio, con il risultato di 3-1. Il piano gara del Napoli è sembrato fallimentare specie nel secondo tempo, dove la squadra scaligera ha sempre messo in difficoltà gli azzurri, costretti a loro volta a rincorrere e sempre in ritardo sulle seconde palle. Ora serve una scossa, ma si tratta già della sesta sconfitta in campionato. Nel frattempo gli azzurri stanno provando a mobilitarsi sul fronte mercato: dopo le cessioni di Milik al Marsiglia e quella imminente di Llorente all’Udinese, il Napoli sta pensando alla possibilità di cedere Kevin Malcuit – magari in prestito – con la Fiorentina ancora in pole, ma non solo.

Malcuit alla Fiorentina, si può: i dettagli della trattativa

Date le difficoltà che sta trovando in campionato, la Fiorentina vorrebbe nel corso di questo mercato di gennaio chiudere per un esterno destro e un centrocampista. Inoltre ci saranno due cessioni, quella di Eysseric e Montiel. Il primo profilo per l’esterno sarebbe indubbiamente quello di Ehizibue del Colonia, che però costa molto quanto a cartellino e ad ingaggio. Per questa ragione i Viola potrebbero voler virare – e tornare – su Kevin Malcuit, nome da sempre caldo in Toscana. Ramadani però avrebbe proposto il terzino destro anche allo Spartak Mosca. Seguiranno aggiornamenti. Lo riporta Tuttosport.

