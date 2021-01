TS – Osimhen fuori per altre quattro gare: il nigeriano in isolamento in attesa del prossimo tampone

L’assenza di Victor Osimhen andrà oltre i tempi previsti. Al di là dell’infortunio alla spalla, dal quale è quasi recuperato, il giocatore adesso è fermo a causa del coronavirus. Pur essendo asintomatico, non è possibile stabilire i tempi necessari per negativizzarsi. Sicuramente la sua assenza peserà a gennaio, mese fitto di impegni tra campionato, Coppa Italia e la finale di Supercoppa contro la Juventus.

In base a quanto riferisce TuttoSport, Osimhen potrebbe restare fuori almeno per altre quattro gare, oltre alle dieci praticamente già saltate. Al momento si trova in isolamento domiciliare e si allenerà in casa. Tapis roulant ed esercizi simili, in attesa del prossimo tampone e del risultato.