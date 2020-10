Tsitsipas batte Rublev e va in semifinale a Parigi

Appena un’ora e 55 minuti di gioco per conquistarsi la seconda semifinale in carriera in uno Slam dopo quella agli Australian Open 2019. Stefanos Tsitsipas conferma di essere sulla strada giusta per proporsi definitivamente fra gli eredi dei Big Three e lo fa sulla terra rossa di Parigi. A farne le spese è quell’Andrey Rublev che un paio di settimane fa gli negava in finale la vittoria ad Amburgo e oggi spazzato via per 7-5 6-2 6-3 sul palcoscenico del “Philippe-Chatrier”. “Mi sono sentito a mio agio su questo campo e, sebbene sia partito male, mi sono ricordato di essere un grande lottatore.

