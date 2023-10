TSMC chiederà a Usa deroga permanente restrizioni impianto in Cina

Per l’utilizzo di apparecchiature di produzione chip

Roma, 13 ott. (askanews) – Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) ha chiesto l’approvazione permanente per fornire apparecchiature per chip statunitensi al suo stabilimento di Nanchino, in Cina, dopo che la sua licenza di un anno per gigante taieanese a Nikkei Asia.

“TSMC è stata autorizzata a continuare ad operare a Nanchino e attualmente stiamo richiedendo un’autorizzazione permanente per le nostre operazioni in Cina”, ha affermato il più grande produttore di chip al mondo. “Siamo stati informati dal Bureau of Industry and Security (BIS) di richiedere un’autorizzazione validata per l’utente finale, che fungerebbe da autorizzazione permanente”.

Le autorizzazioni VEU esistono dal 2007, ma TSMC ha affermato che “non era necessario” richiedere tale licenza in passato. “Ci aspettiamo di ricevere un’autorizzazione permanente”, ha aggiunto la società.

Lo scorso anno il produttore di chip taiwanese ha ricevuto una licenza di un anno per continuare a ricevere supporto per le apparecchiature statunitensi per il suo impianto di chip a Nanchino.

Il 7 ottobre dello scorso anno, gli Stati Uniti hanno introdotto ampi controlli sulle esportazioni per bloccare le spedizioni verso la Cina di qualsiasi nuova apparecchiatura in grado di produrre chip logici a livello di 14 nanometri o superiore.

Lo stabilimento di Nanchino di TSMC produce chip da 12 e 16 nm, generalmente considerati allo stesso livello di quelli da 14 nm, nonché chip meno avanzati da 28 e 22 nm. Più piccolo è il nanometro, più avanzati e potenti sono i chip.

I controlli sulle esportazioni di Washington non solo impediscono ai produttori statunitensi di strumentazione per chip di supportare la produzione di fascia alta in Cina, ma vietano anche alle aziende di altri paesi, come TSMC, di utilizzare apparecchiature di fabbricazione americana per i clienti cinesi in determinate circostanze senza l’approvazione degli Stati Uniti.

La richiesta di TSMC per una licenza permanente per il suo stabilimento di Nanchino arriva mentre Washington si prepara a rafforzare ulteriormente i controlli sulle esportazioni.