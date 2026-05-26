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“Tu cosa fai questa sera” è il nuovo singolo di Noemi
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“Tu cosa fai questa sera” è il nuovo singolo di Noemi

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Milano, 26 mag. (askanews) – “Tu cosa fai questa sera” è il nuovo singolo di Noemi in uscita il 29 maggio per Columbia Records / Sony Music Italy. La sua personale colonna sonora dell’estate, scritta da lei stessa con Paolo Antonacci e prodotta da Vito Salamanca, arriva dopo una serie di hit che hanno dominato il 2025, Non sono io, Oh ma! Con Rocco Hunt, e Bianca, e alcuni importanti appuntamenti televisivi e radiofonici che non solo l’hanno affermata tra le voci più amate e riconoscibili del panorama italiano, in grado di misurarsi con diversi generi musicali, ma anche come artista a 360 capace di destreggiarsi anche come presentatrice in tv e in radio.

“Tu cosa fai questa sera” è un brano intenso e magnetico, che racconta le dinamiche di un rapporto fatto di attrazione e desiderio di riscatto. Al centro del racconto emerge la volontà di una donna di riscoprire la propria sensualità, di vivere liberamente la propria femminilità e giocare con la propria passione senza mettersi da parte.

Dal punto di vista delle sonorità il pezzo segna una nuova direzione per Noemi: una veste sonora più ritmica, incisiva e contemporanea, che accompagna un modo nuovo di raccontarsi. Il ritmo serrato e l’energia del brano amplificano il carattere diretto e autentico dell’interpretazione, mostrando un lato inedito dell’artista, più audace e consapevole che si rivede anche in un look rinnovato.

“Tu cosa fai questa sera”, insieme ai brani più amati del repertorio di Noemi, sarà al centro anche del suo nuovo viaggio live. Il tour estivo partirà il 30 maggio 2026 da Potenza, in Piazza Mario Pagano, nuova data appena annunciata di Noemi live 2026, la tournée prodotta da Friends & Partners che attraverserà festival e location tra le più suggestive d’Italia per culminare poi nei due eventi speciali di dicembre: il 14 dicembre al Teatro Arcimboldi di Milano e il 22 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Per info: www.friendsandpartners.it

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