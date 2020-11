A Tu si que vales Andrea, il giovane ballerino che rappresenterà l’Italia in America, ha mostrato a tutti la sua bravura. Interrogato poi da Maria De Filippi il ballerino ha parlato anche della sua vita raccontando di come si sia avvicinato alla danza grazie ad un suo compagno a scuola. Peccato che all’epoca fosse “diversamente magro” e non potesse fare tutto ciò che desiderava. Ecco la storia del brutto anatraccolo diventato cigno. Video Witty Tv

continua a leggere sul sito di riferimento