Tu si que vales, Belen Rodriguez salta con la zebra sul tappeto elastico | Video Witty Tv

A Tu si que vales, Belen Rodriguez, affascinata dall’esibizione del concorrente proveniente da Las Vegas, ha fatto di tutto per saltare anche lei con la zebra sul tappeto elastico. Dopo aver chiesto un pantaloncino per via della gonna troppo corta, però, Belen stava per abbandonare i sogni di gloria. Per fortuna in suo soccorso è giunta Maria De Filippi. La conduttrice le ha fornito una sciarpa di valore di Sabrina Ferilli. Quest’ultima si è arrabbiata parecchio. Video Witty Tv.

