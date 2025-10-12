domenica, 12 Ottobre , 25

Tu si que vales, concorrente insulta e attacca Sabrina Ferilli: “Sei una miracolata”

Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Sabrina Ferilli sei una miracolata”. L’attrice romana, presenza costante in ‘Tu si que vales’, è stata presa di mira da una concorrente nella puntata andata in onda ieri, sabato 11 ottobre.  

La concorrente, Laura, è entrata in studio spiegando la sua esibizione, incentrata su suoni e urla particolarmente forti, suscitando reazioni e risate tra pubblico e giuria, Sabrina Ferilli inclusa. La signora Laura si è mostrata visibilmente infastidita dalle risate del pubblico e prima ancora di terminare la sua esibizione ha abbandonato lo studio urlando: “Che cosa vi ridete? Vaff****o”. Dopo lo sfogo, la concorrente è tornata in studio pochi minuti dopo, decisa a chiarire la sua posizione.  

La donna ha raccontato che questa non era la sua prima volta a Tu si que vales. Era già venuta 5 anni fa e di aver ricevuto un giudizio negativo proprio da Sabrina Ferilli: “Mi aveva detto ‘ao, e che talento c’avrebbe questa?’. L’hanno mandato in onda, io pensavo che l’avrebbero tagliato e le persone che mi conoscono per strada ripetevano la stessa domanda. E io dico ora, che talento c’avrebbe lei? Io questo talento non l’ho mai visto”. 

 

Ferilli spiazzata ha detto di non ricordare nulla: “Ma io non ricordo se 5 anni fa manco stavo qui”. La concorrente poi è scappata via urlando: “Questa trasmissione si chiama Tu Si Que Vales, ma tu Sabrina non vali nulla. Lei è una miracolata, chissà chi ha in paradiso”. 

